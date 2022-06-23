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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Крупный природный пожар возник вблизи двух алтайских сел

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Площадь природного пожара в Угловском районе Алтайского края составляет, по уточненным данным, более 600 га, сообщает Главное управление МЧС РФ по региону.

При этом огнем охвачено 533 гектара леса, говорится в сообщении. Лес горит вблизи сел Лаптев Лог и Борисовка.

"Службы территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС сдерживают природный пожар, идет работа по локализации. Проведено наращивание группировки, задействованы дополнительные силы и средства. Так, на месте работает 50 единиц техники, 80 человек лесной пожарной охраны (КАУ "Алтайлес" и "Боровлянский лесхоз"). Прибыли дополнительные силы от ГУ МЧС России по Алтайскому краю (аэромобильная группировка). С воздуха в координации сил и средств помогает вертолет", - говорится в сообщении.

Угрозы для населенных пунктов нет, отмечают в МЧС.

Ранее сообщалось, что лесной пожар в Озеро-Кузнецовском лесничестве в Угловском районе возник в среду из-за грозового разряда. К утру четверга пожар удалось локализовать, но в середине дня огонь разгорелся с новой силой. Этому способствовал 4 класс пожарной опасности, высокая температура, переменчивый ветер. Порывы ветра достигают 12 метров в секунду, что осложняет работу лесных пожарных.

Алтайский край
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