Лавров объяснил, как РФ может вернуться к переговорам с Украиной

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Россия будет исходить из положения дел "на земле" в том случае, если украинская сторона обратится с предложением о возобновлении переговорного процесса, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда же они соизволят обратиться к нам с предложением возобновить дипломатический процесс - о чём, как я понимаю, европейцы их настоятельно просят, но англосаксы не разрешают этого сделать, будем смотреть, какая ситуация сложилась "на земле". Там освобождённые районы", - сказал Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.

По словам министра, "у большинства населения даже мысли нет опять возвращаться под контроль неонацистских властей или властей, всячески потакающих неонацизму".

Отвечая на вопрос о том, как российская сторона относится к идее организации переговоров в Белоруссии, глава МИД РФ заявил: "С огромным удовольствием примем приглашение президента Белоруссии собраться на белорусской территории".

"Но я бы не стал даже загадывать. Сейчас не вижу возможности для украинской стороны предложить. Но мы и сами предлагать ничего не будем. Давно уже всё предложили. Мяч на их стороне", - отметил он.

"Не вижу возможности, что им разрешат воспользоваться возвращением к переговорной процедуре", - заявил Лавров.