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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Лавров заявил, что РФ предлагает Западу честное взаимодействие

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Россия предлагает Западу честное взаимодействие в представляющих взаимный интерес сферах, но Запад этого не хочет, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Все, что от нас зависело, мы сделали. Предлагали и продолжаем предлагать честное взаимодействие по направлениям, представляющим взаимный интерес", - сказал Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.

"Они этого не хотят", - добавил министр.

Сергей Лавров МИД РФ
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