Россия и КНДР планируют возобновить железнодорожное сообщение через погранпереход в Приморье

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Россия и КНДР планируют возобновить прерванное из-за пандемии железнодорожное сообщение через пограничный переход Хасан (Приморский край) - Туманган (КНДР), сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

Вопросы восстановления и расширения торгово-экономического сотрудничества между РФ и КНДР, прерванного пандемией, обсудили в четверг в формате видеоконференцсвязи глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков и министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо, выступающие сопредседателями Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) между Россией и КНДР.

В рамках МПК функционируют подкомиссии по лесной промышленности, транспорту, научно-техническому и региональному сотрудничеству, а также рабочие группы по временной трудовой деятельности, электроэнергетике, торгово-экономическому сотрудничеству.

Стороны договорились возобновить работу подкомиссий в преддверии очередного, десятого заседания МПК, которое планируется провести в Пхеньяне.

"Алексей Чекунков и Юн Чжон Хо отметили важность возобновления железнодорожного сообщения между Россией и КНДР через пограничный переход Хасан - Туманган. В настоящее время корейская сторона завершает строительство дезинфекционного комплекса, который позволит возобновить товарообмен. Также обсуждались вопросы дальнейшей реализации совместного проекта строительства автомобильного пограничного моста через р. Туманная", - отмечается в сообщении.