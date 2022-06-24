В Дальневосточном округе строятся 11 новых дамб

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - 11 новых гидротехнических сооружений строятся в Дальневосточном федеральном округе, еще для девяти объектов разрабатывается проектно-сметная документация (ПСД), сообщила пресс-служба Минприроды РФ по итогам совещания с главами регионов округа, которое провёл в четверг в Якутии министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

"В республике Бурятия будут построены три объекта - на двух идут подготовительные работы, по третьему вносятся корректировки в проектно-сметную документацию", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в Забайкальском крае на одном гидрозащитном сооружении идут подготовительные работы, еще шесть объектов - в стадии инженерных изысканий и разработки документации.

В Приморском крае в перечень вошли четыре объекта, Козлов сообщил, что строительство дамбы поселка Горные Ключи отстает от графика.

Министр также призвал правительство Хабаровского края уделить особое внимание строительству инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре: "Если на первом этапе объекта работы ведутся с опережением графика, то на втором и третьем этапах работы ранее приостанавливались, и сейчас отставание от графика составляет 7-8 месяцев".

В Республике Саха (Якутия) берегоукрепительные работы на реке Вилюй в районе села Верхневилюйск пришлось приостановить из-за паводка. В Амурской области запланировано строительство трех сооружений. В Еврейской автономной области будут построены две дамбы, на одном объекте начались подготовительные работы, информирует пресс-служба.

В 2021 году Росводресурсы совместно с регионами уточнили перечень необходимой инженерной защиты, на строительство этих объектов выделено дополнительное финансирование - 13,2 млрд рублей из федерального бюджета.