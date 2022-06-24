Более 100 млн рублей выплатили жителям Омской области, пострадавшим от пожаров

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Власти Омской области выплатили более 100 млн рублей жителям региона, потерявшим жилье во время сильных пожаров в начале мая, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Буркова.

"На данный момент 87 человек получили средства на банковские счета. В среднем на семью приходится от 900 тыс. руб. до 3,5 млн рублей. На сегодняшний день мы перечислили более 100 млн рублей", - рассказал губернатор Александр Бурков в ходе совещания, посвященного мерам по ликвидации последствий пожаров на территориях пострадавших регионов под руководством вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

По его словам, средства перечислены собственникам из шести муниципальных районов и Омска. Из них пять семей собираются направить деньги на строительство нового жилья, остальные - на его приобретение.

Всего на социальные выплаты людям, лишившимся жилья, в областном бюджете предусмотрено 360 млн рублей.

В качестве дополнительной меры поддержки детям из пострадавших семей предоставили бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря. В первую смену в загородных лагерях отдохнут 15 детей из семей погорельцев.

Ведутся также аварийно-восстановительные работы, общая стоимость которых составляет 24 млн рублей.

6-7 мая из-за ураганного ветра в Омской области ветра произошли крупные пожары. Огонь уничтожил 126 домов, в которых проживал 391 человек. Пострадали также 39 объектов социальной инфраструктуры. Деньги на их восстановление выделили из резервного фонда регионального правительства.