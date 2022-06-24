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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Трое подростков погибли под колесами поезда по пути на выпускной в Тамбовской области

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти троих несовершеннолетних на железнодорожных путях в Тамбовской области, сообщает в пятницу пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

По версии следствия, накануне вечером трое подростков шли на выпускной в кафе, расположенное в поселке Мордово. Решив сократить путь, они пошли по железнодорожным путям в районе станции Оборона. Там их сбил поезд сообщением "Москва-Волгоград". Подростки скончались от полученных травм.

Уголовное дело по данному факту возбуждено по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Тамбовская область СКР
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