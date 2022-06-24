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Прокуратура проверит инцидент с ребенком-аутистом в петербургском парке

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура в Петербурге заинтересовалась видеозаписью инцидента в парке на Елагином острове, где сотрудник прогонял с причала мать и ребенка с аутизмом, сообщает в пятницу пресс-служба городского надзорного ведомства.

По предварительной информации, в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова (ЦПКиО) сотрудник коммерческой организации, используя грубое обращение, не допускал на пристань женщину и пятилетнего мальчика с аутизмом.

"После установления всех причин и условий произошедшего будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщают в надзорном ведомстве.

Как уточнил в соцсети председатель городского комитета по культуре Федор Болтин, агрессию по отношении к ребенку с особенностями развития и его матери проявил сотрудник частной компании, арендующей причал в парке. По информации дирекции ЦПКиО, мужчина уже уволен. "К самой организации также будут применены меры, чтобы исключить повторение подобных конфликтов. Уверен, что и уволенный сотрудник понесет ответственность, если в его действиях компетентные органы усмотрят иные нарушения, помимо явного неэтичного поведения", - написал Болтин.

Ранее в соцсетях появилось видео, как в ЦПКиО мужчина со шваброй прогонял с пристани женщину и мальчика с аутизмом.

Петербург
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