Путин поздравил выпускников с окончанием школы

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников российских школ, отметив, что сегодняшним школьникам, студентам предстоит творить, создавать будущую историю России, совершать значимые открытия, сообщает сайт Кремля.

"Сегодня для вас, для всей нашей огромной страны особый, очень волнующий день. Во всех регионах: и в больших городах, и в небольших поселках - выпускники прощаются со школой, говорят искреннее спасибо своим наставникам", - говорится в сообщении.

Глава государства пожелал одиннадцатиклассникам "найти собственный путь - дело, в котором максимально раскроются ваши таланты, способности, ваш потенциал и которое будет вам действительно по душе".

"Уверен, всегда нужно ставить для себя самую высокую планку, причем вне зависимости от того, какую профессию вы в итоге выберете, стараться любые, пусть даже небольшие, задачи решать на "пять с плюсом", что называется, по полной вкладываться в то, что делаешь, ни в коем случае не сдаваться, не опускать руки, если что-то не получается сразу", - отметил он, добавив, что такой подход станет залогом успеха - "личностного, творческого, профессионального".

"Сейчас, когда по всей стране отмечают выпускные и в регионах проходят фестивали в преддверии Дня молодежи, хочу сказать очень важное для вас. Именно вам, сегодняшним школьникам, студентам, предстоит творить, создавать будущую историю России, совершать значимые открытия, ставить новые рекорды, вдохновлять других своими достижениями в самых разных сферах", - отметил глава государства.

Путин выразил уверенность, что "через несколько лет мы услышим, узнаем об этих ярких достижениях и будем гордиться вами, тем вкладом, который вы вносите в развитие и укрепление страны, в продолжение ее лучших традиций".

"Вы открыты всему новому, понимаете ценность знания, искренне любите Родину и готовы уже сейчас включаться в созидательную работу, действовать, а не ждать, пока кто-то все сделает за вас", - добавил президент.

"Дерзайте, мечтайте, смело идите вперед! Не сомневаюсь: у вас всё получится", - резюмировал он.