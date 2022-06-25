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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Двое детей и один взрослый погибли при пожаре на Камчатке

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек при пожаре в селе Мильково на Камчатке, сообщает в субботу пресс-служба регионального следственного управления СКР.

"По версии следствия, в утреннее время 25 июня в частном жилом доме по улице Сибирская села Мильково произошел пожар, в ходе тушения которого внутри обнаружены тела трех человек, 63-летней женщины и двух детей, 13-ти и 9-ти лет, с термическими ожогами и признаками отравления угарным газом", - говорится в сообщении.

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Камчатка
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