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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Правительство РФ расширило возможности корректировать условия концессионных соглашений

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Правительство России поможет снизить риски срыва реализации концессионных соглашений по строительству автодорог, мостов, железных дорог, школ и других объектов.

Постановление, разрешающее менять основные параметры таких соглашений из-за санкционных ограничений, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в субботу на сайте правительства.

"Решение позволит поддержать концессионеров, реализующих проекты регионального и муниципального уровня. Изменения в соглашения будут возможны при условии одобрения Федеральной антимонопольной службы", - говорится в сообщении.

Подписанное постановление - часть плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, отмечается в нем.

Михаил Мишустин
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