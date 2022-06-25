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Свыше 1 млн человек участвовали в празднике выпускников "Алые паруса" в Петербурге

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Более миллиона человек посетили праздничные мероприятия, посвященные Всероссийскому празднику выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ночь с 24 на 25 июня в Северной столице прошли мероприятия, посвященные Всероссийскому празднику выпускников школ "Алые паруса". В них приняли участие в общей сложности 1 миллион 200 тысяч человек, в том числе около 65 тысяч выпускников школ", - сказала она журналистам в субботу.

Волк отметила, что сотрудники органов внутренних дел и транспортной полиции в полном объеме обеспечили безопасность и правопорядок во время проведения праздника. Как заключила представитель МВД, "правонарушений и происшествий не зарегистрировано".

Праздник выпускников петербургских школ "Алые паруса" проводят с 1968 года.

Петербург Алые паруса МВД
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