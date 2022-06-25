Рынок вооружений: каков он?

В ИМЭМО имени Е.Примакова обсудили ситуацию в разных сегментах экспорта вооружений и положение России на международном рынке

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В ИМЭМО имени Е.Примакова состоялся семинар на тему "Актуальные тенденции в трансформации рынка вооружений". С докладами выступали сотрудники Центра международной безопасности и Центра североамериканских исследований этого института.

Передает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Корр.: Ученые института на базе данных Стокгольмского института исследований проблем мира проанализировали развитие рынка вооружений за последние сорок лет, а также и его структуру.

Старший научный сотрудник Константин Богданов посвятил свой доклад структуре спроса на рынках вооружений за этот период.

Он пришел к выводу, что наибольший объем экспорта и импорта в сфере вооружений проходил в 80-е годы, то есть в последний период "холодной войны". В 90-е годы трансфер вооружения в основном был в виде продажи подержанных систем, как из советского блока, так и стран НАТО. Это в основном один из факторов, который обусловил развитие уровня вооружений в странах третьего мира. Техники, которая снималась с вооружения в тот период было много, и торговали ею, в связи с этим, по дешевым ценам.

Если посмотреть на график торговли, то увидим, что резкий провал произошел с 2001 по 2005 годы. Затем в 2000-х годах он вырос, а с 2011 по 2020 годы уже начал серьезно возрастать. Здесь сказался фактор Сирии и война с ИГИЛ. Ученый дальше остановился на анализе распределения рынка по видам вооружения.

Рынок бронетехники видоизменят события на Украине

Богданов: За последние 40 лет закупки этого вида вооружений постоянно снижались. Вероятнее всего, что события на Украине могут развернуть этот тренд. Дело в том, что специальная военная операция фактически явилась первым за долгие десятилетия крупным вооруженным конфликтом и, соответственно, крупные масштабные военные действия требуют большего объема боеприпасов всеобщего назначения, в том числе и тяжелого вооружения, что и приведет к оживлению рынка. Причем это будет связано не столько с потерями, сколько в большей степени с изменением взгляда на типовые военные конфликты. Раньше мы рассматривали их в виде неких экспедиционно-партизанских боевых действий. Однако, с учетом событий на Украине эта картина будет меняться.

Флот без изменений, а ПВО не популярны

Богданов: В этом сегменте (флот - ИФ) вооружений структура спроса на рынке практически не изменилась. Это объясняется тем, что кораблестроительные программы длиннее и реализуются медленнее, и как раз на 90-е годы попадает период передачи новых боевых кораблей заказчикам. Техника военно-морского флота как была востребована на уровне 80-х годов, так и осталась.

Мы привыкли к тому, что средства ПВО - это особый тип вооружений, который должен, как мы рассчитывали, расцветать после 90-х годов. Системы ПВО были гордостью нашего военного экспорта. Но цифры неумолимо показывают нам, что средства ПВО в мире популярностью не пользовались, особенно в годы "холодной войны". Внимание на них начали обращать с появлением таких средств воздушного нападения как беспилотные системы. С ними очень трудно работают системы ПВО предыдущего поколения, поэтому увеличение в последние годы на рынке систем ПВО связано именно с этим фактором.

Период окончания "холодной войны" связан с развитием воздушной мощи. Согласно доктрине США, а, соответственно, и НАТО, лучшим средством противовоздушной обороны является хорошая истребительная авиация, что привело на рынке к росту уровня современной авиации.

Однако у России в то же время, в 90-е годы, наблюдается другая тенденция. Россия достаточно увеличила продажу средств ПВО в Китай и Индию, и даже в Грецию. Однако на мировом рынке эти цифры погоды не делали вообще. Надо иметь в виду, что определенные технологии для некоторых стран были еще недоступны. В первую очередь это касается Китая, который покупал у России системы С-300 в огромном количестве. Закупки аналогичных систем на Западе, после событий на Тяньаньмэнь были для Китая полностью закрыты.

Корр.: Интересны наблюдения ученого на влияние развития средств связи на повышение боеготовности именно старых видов вооружения. Они, можно сказать, получили новую жизнь. Когда решили объединить беспилотники с автоматизированной системой боевого управления, то появилась новая форма боевого вооружения. Например, батарея старых гаубиц производства 60-х годов соединялась при помощи новой системы связи в единый комплекс с беспилотником и получился высокоточный вид вооружения, который способен подавлять типовую цель с расходом боеприпасов в десять, а то и в двадцать раз меньше, чем это предусмотрено штатными нормативами. Эта практика особенно проявилась в последние десять лет.

Но развитие шло не только по пути видоизменения старых видов. В эти же годы рынок пополнился новым товаром, а точнее, - спутниками разведки. В этот рынок вовлечены многие страны, но лидируют там французы. Покупают такие спутники в основном страны третьего мира, среди них выделяются ЮАР, Египет и Тайвань. Но самое интересное, что на нем стала выступать и Россия.

Структура экспорта на рынке вооружений

Корр.: Старший научный сотрудник Марина Евтодьева рассматривала структуру экспорта на рынке вооружений. Она отметила, что, хотя экономических факторов, влияющих на торговлю вооружения, очень много, но наиболее важное значение имел именно политический. Политика определяла выбор страны конкретных закупок.

Евтодьева: За четыре десятилетия торговля оружием проходила в основном в виде прямых закупок военной техники, хотя именно в последние годы с развитием оборонной промышленности многих стран активную роль начали играть офсетные сделки, лицензионные соглашения и соглашения по кооперации.

Прямые поставки стали вытесняться закупками по системе кастомизации (индивидуализация продукции под заказы конкретных потребителей путем внесения конструктивных или дизайнерских изменений - ИФ). При этой системе заказу придаются определенные характеристики, и продукция оснащается новыми комплектующими, которые определяет заказчик.

Корр.: В качестве примера она привела индийский контракт на сверхманевренный самолет Су-30МКМ. Большая часть этих истребителей оснащены французской и израильской авионикой, но на них должны были быть поставлены новые двигатели российской разработки.

Евтодьева: Офсетные сделки очень широкое распространение получили для таких стран как Индия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Индонезия, Бразилия, ЮАР, а сейчас и для стран Восточной Европы, особенно Польши. Эта форма торговли характеризуется тем, что позволила Южной Корее, Сингапуру и Саудовской Аравии довести свою оборонную промышленность до такого уровня, что они перешли в категорию ведущих экспортеров боевой техники. Но при этом они продолжали импортировать высокотехнологичные комплектующие.

Система кооперации за этот период времени, то есть за последние десятилетия, позволила стране-импортеру развить возможности национальной оборонной промышленности. Это хорошо видно на примере Южной Кореи и Индонезии. Эти страны с лицензионных контрактов переходили на полный цикл производства. В данном случае это касается авиатехники.

Для борьбы на рынке вооружений всегда есть повод

Корр.: Интересен вывод докладчика, что закон рынка вооружений, вернее борьбы на нем, "только использовал события на Украине, и если бы даже их не было, то США что-нибудь придумали бы".

Евтодьева: За последние годы политический альянс НАТО активно вовлекает в кооперационные связи в области вооружения страны Восточной Европы. Помимо этого, они пытаются перетянуть ряд таких стран, как Индия, Вьетнам и некоторые страны Юго-Восточной Азии. Причем делается это параллельно с их стремлением выключить из системы кооперационных связей Россию и Китай.

Развитие импорта за последние два десятилетия, когда рынки стали более открытыми, претерпело значительные изменения. Благодаря этой диверсификации, во многих регионах рынки на условиях поставщиков стали превращаться в рынки на условиях покупателей. Это значит, что импортеры стали определять цены на системы вооружений, и активно проводя тендеры, понижали тем самым их стоимость

Среди крупнейших импортеров основных видов обычных вооружений в 2016-2020 годах стоит Саудовская Аравия, 80% ее импорта попадает на США, затем Индия - почти половина импорта из России, Египет - на 41% импорт из России, а остальная часть приходится на Израиль и Францию, Китай импортирует вооружение на 77% из России, почти на 70% из России импортирует Алжир, Объединенные Арабские Эмираты - на 64% импортируют вооружение из США, и Пакистан - 74% импорта приходится на Китай.

Турбулентность в экспорте вооружения отмечен давно

Корр.: Доклад на эту тему сделал старший научный сотрудник Илья Крамник. Он пришел к выводу, что экспорт вооружения в последний период находится в состоянии турбулентности. Причиной тому - политические события. Причем турбулентность эта началась не с 24 февраля, а гораздо раньше. Влияет, конечно, не только политика, но и экономика. И вместе взятые они оказывают серьезное влияние на закупочную политику стран-импортеров и на их планы. Несмотря на эти процессы, продолжают усиливаться и те тенденции, которые наметились раньше. В первую очередь это касается роста американского экспорта.

Крамник: А у России тенденция обратная - спад. Россия достигла рубежа примерно в 14-15 млрд долларов ежегодного экспорта в начале предыдущего десятилетия, и оставалась на этом уровне в течение несколько лет, приблизительно до 2015-20 годов. С этого периода начался спад, который продолжается и до настоящего времени. И в силу понятных нам причин, происходящих сейчас, этот спад, видимо, имеет все шансы усилиться.

Наращивают свой экспорт Франция и Германия, а этот тренд имеет все шансы продолжиться, особенно за счет российского экспорта в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, которые испугавшись американских санкций, будут стремиться покупать не российское вооружение, а какое-то другое, но при этом и не американское.

Экспорт Китая находится в состоянии стагнации. Это объясняется тем, что он в первую очередь в своей военной промышленности ориентирован на удовлетворение в основном собственных потребностей. Его единственный крупный получатель - Пакистан. Остальные покупатели китайского оружия на рынке вооружения занимают значительно меньшие места.

Крупнейшим покупателем вооружения в мире является Саудовская Аравия, она заняла первое место за последние пять лет, вытеснив Индию. Рост ее увеличивается - 60%. Надо сказать, что практически у всех американских клиентов экспорт растет. Например, Австралия - на 40%, Южная Корея - на 50%, а Катар увеличил экспортные закупки более чем в четыре раза. Единственный американский клиент, который сократил закупки оружия у Америки - это Объединенные Арабские Эмираты, но здесь роль играют политические причины. У США до последнего момента были серьезные сомнения в необходимости экспортировать в эту страну современные системы вооружения, но после подписания договора ОАЭ с Израилем о нормализации отношений, есть все шансы на то, что импорт Эмиратов серьезно возрастет.

Если мы посмотрим на наших клиентов, то наш основной и крупнейший импортер - это Индия, и у нее спрос сократился на треть. Но надо отметить, что в целом у Индии импорт вооружения сократился. Выросли закупки у России и довольно внушительно, почти в два раза, у Египта. Но здесь возникает вопрос при определении дальнейшего тренда, сохранится ли наше положение на египетском рынке и дальше с учетом американских санкций.

И единственная, наверное, страна, которая будет продолжать наращивать свой спрос на российское вооружение, и, возможно, это сохранится и дальше по политическим причинам, это Алжир. Алжир не интересуют события на Украине. Ему нравится наше оружие, и он будет продолжать его закупать, ограничиваясь только собственными потребностями и экономическими возможностями. Единственная причина, которая может вызвать сомнения в росте алжирских закупок у России, это стремление Алжира нормализовать отношения с Евросоюзом, и, тем более, нормализовать отношения с его постоянным региональным соперником - Марокко. Тогда эта ситуация может измениться, но пока признаков ни того, ни другого не наблюдается.

Авиатехника в мировом экспорте стала господствовать

Крамник: Авиатехника за последние годы превышает свой уровень у всех основных поставщиков. У американцев авиатехника составляет 58% экспорта, у России - 49%, у Франции - 45%, у Китая - 30%. Единственное исключение, где авиатехника не доминирует - это ФРГ. У немцев всего 11% она занимает в их структуре экспорта. Это почти тоже определяется политическим причинами. В частности, немцы не очень любят продавать оружие на Ближний Восток, и продать им истребитель какой-то арабской стране намного сложнее, чем даже американцам продать нам какую-нибудь сложную электронную систему.

Согласно анализу целого ряда крупных контрактов, на ближайшие 5-10 лет американский экспорт авиатехники будет расти, и с учетом довольно высокой стоимости самолетов это приведет не только к увеличению физического объема экспорта, но и стоимостного выражения.

Нашу стагнацию или спад, несмотря на то, что авиатехника популярна, будут, к сожалению, определять другие факторы. Стагнация российской экспортной модели обусловлена в первую очередь тем, что у нас сейчас нет чего-то принципиально нового на рынке по сравнению с тем, что мы могли бы предложить в начале 90-х - 2000-х годах, в то время как у американцев будет увеличиваться производство истребителей F-35.

Рынок истребителей - это дорогой рынок, и достаточно ограниченное число стран могут себе позволить подобные закупки. И к тому же возникает вопрос, будут ли в связи с американскими санкциями покупать наши самолеты, и к тому же надо учитывать и наши собственные ограничения.

Системы ПВО. Хотя именно здесь нам есть, что предложить нового, но они не занимают доминирующего места на рынке. Почему? Потому что системы ПВО бесполезно покупать в небольшом количестве за небольшие деньги. Если вы хотите строить надежную систему ПВО, то нужны миллиардные контракты, которые подразумевают закупку целой серии систем разной дальности, разных свойств и, соответственно, сложную систему их обслуживания и эксплуатации. На такие траты могут пойти не многие страны мира, и поэтому ПВО, к сожалению, был и остается товаром ограниченного спроса.

Российские подводные лодки пока тоже не находят спрос

Корр.: Вслед за системами ПВО, по мнению автора доклада, и в экспорте морского продукта у нас сложности. У нас есть современные корабли, которые теоретически можно было бы поставлять, но они дорогие и сложные. Спрос на них могут предъявить либо те, кто уже сам, как Китай, умеет строить боевые корабли, либо стремится научиться их строить, как Индия. Но все дело в том, что при этом в значительной степени они все же ориентируются на приобретение не российских, а западных технологий.

Таким образом, для того, чтобы повысить наш экспорт боевых кораблей, нам нужно скорее предъявить на рынок что-то более дешевое, но функциональное, что можно было бы продавать беднейшим странам Азии и Латинской Америки, Африки, но пока что такого продукта, считает докладчик, который нашел бы спрос в этом сегменте, у нас нет.

Основные клиенты импорта

Крамник: У США основные клиенты для импорта - это страны с большими деньгами, но которые практически без собственной оборонной промышленности. У России основные клиенты - это Индия и Китай, это две страны, которые уже либо построили во многом, либо продолжают строить свою развитую оборонную промышленность. Соответственно, их спрос на готовые изделия снижается, и этот тренд будет продолжаться.

Кроме Индии и Китая, у нас клиент - Алжир. Есть надежда, что Алжир будет покупать готовую продукцию, так как у этой страны пока нет планов создания собственной развитой оборонной промышленности. Далее следует Египет, у которого есть собственная промышленность. Более того, Египет ее развивает, но при этом достаточно нервно относится к американским санкциям, следствием чего стало зависание контракта на наш Су-35, и непонятно, будет ли он реализован или нет. Похоже, что нет, с учетом того, что египтяне все-таки покупают у французов истребители "Рафаль".

У США продолжение имеющихся контрактов даст им рост экспорта, даже если предположить, что новых контрактов они в ближайшие несколько лет заключать не будут. Однако очевидно, что новые контракты последуют, причем будет их достаточно много, с учетом того, что Европа в силу понятных причин сейчас будет наращивать свой экспорт.

Можно предположить, что у России наши поставки на внешний рынок сократятся. Это ставит перед нами серьезную задачу - переориентацию нашей клиентской базы, ее переформатирование. С учетом продолжающегося сокращения спроса на готовое вооружение у Индии и Пакистана нам нужны новые клиенты на наше оружие. Единственным крупным клиентом, который проявляет стабильный и многолетний интерес не только к китайскому, но и к нашему оружию, но с которым у нас еще нет крупных контрактов, является Пакистан. В принципе, "Рособоронэкспорт" давно прицеливается на Пакистан, но в силу политических причин, и в первую очередь учитывая масштабный индийский рынок, эти переговоры практически ничем не заканчиваются.

В последнее время много говорят о возможном росте продажи нашего вооружения в Иран. Однако не все так просто. Иран сейчас находится в ситуации, когда может наладить отношения с Евросоюзом. И вряд ли тогда он будет пытаться портить эту перспективу налаживанием отношений, подписанием крупных оружейных контрактов с Россией. Возможны лишь при этом ограниченные поставки, в основном направленные на развитие иранской промышленности, с учетом того, что она растет именно на нашей базе. Но все же большая вероятность, что готовые вооружения Иран будет покупать у Китая, так как он в силу политических причин будет меньше раздражать Евросоюз, чем Россия. Те страны, которые будут уклоняться от покупки российского, а, соответственно, и американского вооружения, будут увеличивать закупки у Франции.

Перспективы России в возврате к былому

Крамник: Что касается наших перспектив, то для нас возможности роста заключаются в возобновлении поставок, как это было раньше, дешевого и простого вооружения, которое пользуется спросом в странах третьего мира. Оно продается за невысокую цену, но славится хорошими боевыми характеристиками и высокой надежностью. Уйдя в сторону высокотехнологичных вооружений и дорогостоящих, мы ушли от этого старого нашего рынка, предоставили его Китаю, который продает системы постсоветского производства. Видимо, настало время возвращаться на этот рынок с учетом того, что достаточно большое количество стран Африки, а также Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, которым все равно, что происходит на Украине, но отнюдь не все равно, сколько стоит наше оружие. Если мы его вновь станем предъявлять на рынке, то закупки у нас, вполне возможно, возрастут.