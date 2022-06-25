В Иркутской области семь очагов возгорания обработали искусственными осадками

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Тушение лесных пожаров в труднодоступной местности Катангского и Бодайбинского районов Иркутской области происходит с помощью самолета-зондировщика Ан-26 "Циклон", сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.

"Сегодня искусственными осадками было обработано семь очагов. Планируется, что "Циклон" будет работать в Иркутской области следующие два дня", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Иркутской области лесные пожары тушат более 500 специалистов, в том числе 140 пожарных-десантников ФБУ "Авиалесоохрана". 26 июня прибудут еще 60 человек федерального резерва. Авиамониторинг, передислокацию наземных сил и средств пожаротушения осуществляют 12-14 воздушных судов.

На утро 25 июня по данным ФБУ "Авиалесоохрана" на территории Иркутской области потушены четыре пожара на землях лесного фонда на площади 12 690 га.