КПРФ выдвинула лидера партийной фракции Ижевска на пост главы Удмуртии

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Конференция республиканского отделения КПРФ в субботу выдвинула Александра Сырова кандидатом на пост главы Удмуртии, сообщает пресс-служба отделения в соцсети "ВКонтакте".

"Решением конференции кандидатом на должность главы Удмуртской Республики от КПРФ выдвинут руководитель фракции КПРФ в Городской думе города Ижевска Александр Юрьевич Сыров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также на конференции выдвинуты кандидаты в депутаты Госсовета Удмуртии.

Сыров в 2021 году участвовал в выборы в Госдуму и занял второе место, уступив "единороссу" Андрею Исаеву.

В мае сообщалось, что 44-летнему директору ООО "Бастион" Александру Сырову предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Со своим кандидатом на пост главы Удмуртии определилась также "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость". ЦИК Удмуртии сообщает, что документы для участия в выборах предоставил представитель этой партии Владимир Сегал. Он стал первым кандидатом, подавшим документы на выборы высшего должностного лица республики.

Ранее сообщалось, что президиум центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) утвердил кандидатуру депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова для участия в выборах главы Удмуртии.

Выборы главы Удмуртии и депутатов Госсовета республики состоятся в сентябре. Регион с 2017 года возглавляет Александр Бречалов.