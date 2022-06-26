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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:10

Новым главой "Коммунистов России" избран Сергей Малинкович

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Делегаты съезда партии "Коммунисты России" избрали Сергея Малинковича новым председателем партии, сообщили "Интерфаксу" в организации.

"Малинковича избрали председателем партии на съезде тайным голосованием", - сказали в партии в воскресенье.

Ранее Малинкович занимал должность председателя Центрального комитета "Коммунистов России".

Малинкович родился в 1975 в Ленинграде, является председателем Центрального комитета общественной организации "Коммунисты Петербурга и Ленинградской области", секретарем Центрального комитета политической партии "Коммунисты России", депутатом муниципального совета муниципального округа "Смольнинский" Санкт-Петербурга. Председатель ЦК партии "Коммунисты России" с 18 марта 2022 года.

В воскресенье "Коммунисты России" проводят съезд партии в Москве. На нем помимо выбора нового председателя партии планируется обсудить курс на ближайшее время, новый кадровый состав, а также предложения к властям. Кроме того, съезд выдвинет кандидатов на выборы, которые состоятся в единый день голосования в сентябре.

Коммунисты России Сергей Малинкович
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