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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:43

Более 80 кг черной икры на 18 млн рублей изъяли у браконьеров в Хабаровске

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении жителей Хабаровска, которые незаконно добыли больше 80 кг черной икры, сообщает пресс-служба СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча, хранение и перевозка с целью сбыта особо ценных водных биологических ресурсов)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в мае-июне 2022 года двое жителей Хабаровска выловили в Николаевском районе Хабаровского края амурских осетров, добыли их икру и попытались продать.

По информации пресс-службы, 4 июня в складском помещении, а также в автомобиле одного из обвиняемых было обнаружено и изъято 160 контейнеров объемом 500 мл и 6 контейнеров объемом 200 мл с икрой рыб семейства осетровых - амурского осетра.

Пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Хабаровском краю и ЕАО, также дополняет, что причиненный браконьерами ущерб оценивается в 18 млн рублей.

Хабаровск
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