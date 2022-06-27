Сотрудник полиции на Сахалине на автомобиле сбил двух женщин, одна из них погибла

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника полиции, который 25 июня в Ногликском районе на севере Сахалина на автомобиле сбил двух женщин, одна из них скончалась от полученных травм, сообщает пресс-служба следственного управления (СУ) СКР по Сахалинской области в понедельник.

По данным пресс-службы, предварительно установлено, что ночью сотрудник полиции, который в этот момент находился не при исполнении служебных обязанностей, на автомобиле ехал по неосвещенному участку дороги и сбил двух 30-летних женщин, шедших во встречном направлении.

"В результате дорожно-транспортного происшествия одна из женщин получила травмы, повлекшие ее смерть", - уточнили в пресс-службе.

Водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту ведомство проводит служебную проверку, если вина водителя будет установлена, то "сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности".