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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:43

На Чукотке потушили все природные пожары

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Последний природный пожар потушили на Чукотке, где неделю назад огнем было охвачено почти 58 тыс. гектаров, новых очагов не обнаружено, сообщил губернатор округа Роман Копин.

"Последний природный пожар в 78 км от Ламутское (село в Анадырском районе Чукотки - ИФ) ликвидирован. По итогам авиапатрулирования новых очагов не обнаружено", - сообщил глава региона в понедельник в своем телеграм-канале.

По его данным, накануне были потушены два природных пожара, в том числе крупный в Билибинском районе.

По информации окружных властей, неделю назад, 21 июня, на территории округа полыхали девять лесных пожаров на общей площади 57,7 тысяч га.

Пожары возникали вдали от населенных пунктов. Основной причиной пожаров власти назвали сухие грозы.

Чукотка Роман Копин
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