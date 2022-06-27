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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:43

Омич получил 15 лет колонии за жестокое убийство девушки-инвалида

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Омский областной суд приговорил к 15 годам 4 месяцам колонии местного жителя, признав его виновным в убийстве с особой жестокостью девушки-инвалида и краже 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры области в понедельник.

В суде установлено, что в августе 2021 года фигурант дела после распития алкоголя с потерпевшей, являвшейся инвалидом I группы, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, нанес ей не менее 86 ранений колюще-режущими предметами, отчего девушка скончалась, говорится в сообщении.

После расправы над девушкой он скрылся, однако впоследствии вернулся на место преступления и похитил принадлежавшие ей 10 тыс. рублей.

Спустя некоторое время омич сам обратился в полицию и сообщил о совершенном преступлении.

Суд признал 21-летнего подсудимого виновным по п. "в, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и ч.1 ст.158 УК РФ (кража). Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск отца погибшей о взыскании с него компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей.

Омская область
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