Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:43

В Туле завели дело на врача-стоматолога, укусившую автоинспектора

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено против жительницы Тулы, подозреваемой в применении насилия к представителю власти, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

По версии следствия, вечером в субботу 43-летняя женщина-водитель во время задержания за совершение административного правонарушения сначала укусила сотрудника Госавтоинспекции за руку, а затем избила его.

Дело расследуется по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным местных СМИ, женщина припарковала возле жилого дома на Одоевском шоссе Тулы свой автомобиль, который откатился в стоящую рядом машину. После этого она пыталась скрыться с места происшествия, поэтому владелец поврежденной машины вызвал сотрудников ГИБДД. От прохождения медосвидетельствования женщина отказалась.

Также сообщается, что подозреваемая работает врачом-стоматологом в частной клинике.

Тула
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 26 июня

Новым главой "Коммунистов России" избран Сергей Малинкович

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам ВСУ в трех областях

Комитет Думы одобрил поправки, дающие выпускникам школ право идти на службу по контракту

Комитет Думы одобрил поправки, дающие выпускникам школ право идти на службу по контракту

Российское судно загорелось в Японском море

Минобороны РФ сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком

Что произошло за день: суббота, 25 июня

Путин сообщил Лукашенко о принятом решении передать Белоруссии комплексы "Искандер-М"

Путин сообщил Лукашенко о принятом решении передать Белоруссии комплексы "Искандер-М"
Военная операция на Украине

Кадыров сообщил о выводе всех мирных жителей из подвалов "Азота" в Северодонецке

На встрече Путина с Лукашенко обсуждается поставка удобрений на мировой рынок

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });