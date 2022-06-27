В Туле завели дело на врача-стоматолога, укусившую автоинспектора

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено против жительницы Тулы, подозреваемой в применении насилия к представителю власти, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

По версии следствия, вечером в субботу 43-летняя женщина-водитель во время задержания за совершение административного правонарушения сначала укусила сотрудника Госавтоинспекции за руку, а затем избила его.

Дело расследуется по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным местных СМИ, женщина припарковала возле жилого дома на Одоевском шоссе Тулы свой автомобиль, который откатился в стоящую рядом машину. После этого она пыталась скрыться с места происшествия, поэтому владелец поврежденной машины вызвал сотрудников ГИБДД. От прохождения медосвидетельствования женщина отказалась.

Также сообщается, что подозреваемая работает врачом-стоматологом в частной клинике.