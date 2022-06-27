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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:43

В Воронеже заочно арестовали депутата за призывы к терроризму и фейки об армии

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Ленинский суд Воронежа заочно заключил под стражу депутата Совета народных депутатов Семилукского района в рамках уголовных дел о распространении фейков о российской армии и призыве к терроризму, сообщает в среду СУ СКР по региону.

"В отношении обвиняемой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее возможного задержания", - говорится в сообщении.

Сейчас женщина находится не в России, ранее ее объявили в федеральный, а затем в международный розыск.

В конце апреля этого года в отношении депутата Совета народных депутатов Семилукского района возбудили уголовное дело по ч.1 ст.207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ). По данным следствия, 22 марта депутат в ходе заседания местного представительного органа распространила фейки о ВС РФ в ходе проведения спецоперации на Украине. При этом она оскорбляла российских военнослужащих и осуждала их действия.

В начале июня в отношении депутата возбудили уголовное дело по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичный призыв к осуществлению террористической деятельности, совершенный с использованием интернета). Установлено, что 5 и 8 апреля женщина во время видеоинтервью с иностранным блогером публично выступила с призывами к насильственной смене власти в РФ. Видеозапись с призывами была размещена в открытом доступе.

Воронеж
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