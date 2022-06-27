Ранее привлеченных по КоАП за пропаганду экстремизма смогут наказывать уголовно за рецидив

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Повторное нарушение в виде пропаганды либо публичной демонстрации нацистской или экстремистской атрибутики или символики повлечёт уголовное наказание, соответствующие поправки одобрены в понедельник комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.

В настоящее время действует административная ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики - административный штраф для гражданина в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - 1-4 тыс. рублей, для юридических лиц - 10-15 тыс. рублей. Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды такой символики сейчас грозят штрафом от 1 тыс. до 100 тыс. рублей.

Одобренная комитетом Госдумы поправка вводит уголовную ответственность за "неоднократную пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами".

Тот, кто ранее подвергался наказанию за это по статье 20.3 КоАП РФ, будет наказываться штрафом в размере от 600 тыс. до 1 млн рублей либо исправительными работами на срок от года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Аналогичные наказания предусмотрены за изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды такой атрибутики и символики для лиц, ранее привлеченных по статье КоАП 20.3.

Согласно КоАП, его положения не распространяются на случаи использования нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, "при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма, экстремизма, отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии".

Поправки предложены к проекту закона №130406-8, внесенному председателями комитетов Госдумы по безопасности Василием Пискаревым и обороне Андреем Картаполовым, зампредом комитета Госдумы по безопасности Эрнестом Валеевым и другими.