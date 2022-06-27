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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:10

Один человек погиб и четверо ранены в результате массовой драки в Дагестане

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции разыскивают участников драки в Ботлихском районе Дагестане, есть погибший и пострадавшие, сообщает пресс-служба МВД республики в понедельник.

"27 июня, примерно в 2:30, в селении Ботлих девять мужчин устроили драку, переросшую в поножовщину и перестрелку. В результате произошедшего пять участников инцидента с различными травмами доставлены в больницу, один из которых скончался", - говорится в сообщении.

По информации полиции, 28-летний погибший являлся жителем села Чанко.

По предварительным данным, конфликт произошел вследствие ссоры, случившейся ранее во время игры в футбол, отмечает пресс-служба.

Полицейские устанавливают местонахождение остальных участников инцидента.

Дагестан МВД
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