КС разрешил внесудебное взыскание долгов по налогам бывших ИП за счет новых доходов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Задолженность по налогам граждан, утративших статус индивидуальных предпринимателей (ИП), может взыскиваться с них во внесудебном порядке за счет иных доходов, в том числе зарплаты по новому месту работы, решил Конституционный суд (КС) РФ.

Он признал соответствующим Конституции РФ пункт 5 части 1 статьи 12 федерального закона "Об исполнительном производстве" и абзац 2 пункта 1 статьи 47 Налогового кодекса РФ, которые допускают возможность взыскания обязательных платежей во внесудебном порядке.

Проверить эти нормы просил Владислав Соловьев. В начале 2019 года он получил от налоговой инспекции постановление о доначислении 33 тыс. рублей, но долг гасить не стал и прекратил свою деятельность в качестве ИП. После этого налоговый орган обратился в ФССП, и судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на заработную плату Соловьева в размере 50% от ежемесячного дохода и направили его по новому месту работы должника.

В судах ему не удалось оспорить решение об обращении взыскания не на доходы от предпринимательской деятельности, на зарплату. После этого он обратился в КС РФ, настаивая, что упомянутые нормы НК РФ и закона об исполнительном производстве неконституционны, поскольку ведут к неправомерному ограничению права собственности.

Однако КС РФ с этим не согласился. Он подчеркнул, что Конституция РФ не исключает возможность взыскания во внесудебном порядке задолженности по обязательным платежам с физических лиц, включая утративших статус ИП. По мнению КС РФ, иное способствовало бы злоупотреблению правами со стороны должника.