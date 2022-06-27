В Челябинской области пропала 83-летняя женщина, которая ушла за грибами

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Несколько десятков человек ищут в окрестностях Карабаша Челябинской области 83-летнюю местную жительницу, пропавшую накануне во время сбора грибов, сообщает пресс-центр поисково-спасательной службы области (ПССЧО) в понедельник.

По словам родных, пожилая женщина ходит в лес за грибами почти каждый день, прекрасно знает местность и не имеет проблем со здоровьем. С собой она всегда берет телефон. Однако вечером в воскресенье она не вернулась домой и перестала отвечать на звонки.

Прилегающий к городу лесной массив обследуют в нескольких направлениях, привлечены спасатели Кыштымского отряда ПСС области, полицейские, пожарные, несколько кинологических расчётов, более двадцати военнослужащих, добровольцы, родственники.