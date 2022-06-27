"Гражданин Новой Зеландии" выманил у россиянки более 65 тыс. евро

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники омской полиции разыскивают мошенника, который под видом гражданина Новой Зеландии выманил у местной жительницы под разными предлогами более 65 тыс. евро, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Омской области в понедельник.

С заявлением о мошенничестве в один из городских отделов полиции обратилась 39-летняя омичка, длительное время проживающая в Европе.

"Женщина имеет бизнес в сфере недвижимости. Некоторое время назад с ней в мессенджере связался гражданин из Новой Зеландии и сообщил, что хочет инвестировать денежные средства в различные помещения. Незаметно через месяц общение из делового перешло в личное", - говорится в сообщении.

Новый знакомый ей пожаловался, что якобы из-за пандемии не может получить 850 тыс. евро выплат по предыдущему месту работы, так как уже имеет новый контракт с другим работодателем. Омичка, по его словам, могла бы ему в этой ситуации помочь, если бы представилась его женой и открыла счет в специальном британском банке.

Кроме этого он попросил ее оплатить 7% налога от ожидаемой суммы - 59 500 евро.

Заявительница выполнила все требования и отправила 1 350 евро в качестве первого взноса, а позже еще 15 тыс. евро, отмечают в пресс-службе регионального УМВД.

"Рождество договорились встретить в Мадриде, приятель прислал потерпевшей фотографию билетов на самолет, но встреча не состоялась. В транзитном аэропорту новозеландец якобы был задержан и помещен под стражу из-за отсутствия второй прививки от коронавируса. Обо всем этом женщина узнала от "сотрудника консульства", а также о том, что необходимо заплатить штраф в размере 3 тыс. евро, а позднее - еще 5,2 тыс. евро штрафа за драку с "офицером полиции"", - отмечается также в пресс-релизе.

После этого аферист выманил у омички еще 8 тыс. евро под предлогом необходимости заплатить штраф якобы за ложную вакцинацию и ускоренную процедуру получения прививочного сертификата, а затем еще 3 тыс. евро - за новый билет в Мадрид.

В конце концов он сообщил женщине, что улетает домой, так как его срочно вызывают на работу.

Тогда омичка решила обратиться к открытому в британском банке счету, чтобы возместить понесенные расходы, но за доступ и сертификат об "отмывании денег" ей пришлось заплатить 23,5 тыс. евро. Последнюю сумму - 3,2 тыс. долларов - она переводила уже из Омска, куда приехала к родителям.

После этого аккаунт исчез, перестал выходить с ней на связь и иностранец.

Уголовное дело возбуждено по ст.159 УК РФ (мошенничество). Общая сумма ущерба составила 65 438 евро.