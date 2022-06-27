Жительницу Тюмени арестовали за похищение ребенка

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Суд в Тюмени по ходатайству следствия арестовал местную жительницу по обвинению в похищении четырехлетней девочки, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По данным ведомства, обвиняемая по п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение малолетнего) арестована по 24 августа.

Установлено, что вечером 24 июня тюменка обманом, предложив проводить девочку до дома, увела ее к себе в квартиру.

По данным местных СМИ, ребенка нашли утром 25 июня.