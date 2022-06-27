Полиция Петербурга ищет водителя кабриолета, изобразившего птицу

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге полиция ищет водителя кабриолета, который во время движения выполнял акробатический трюк, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Видеозапись нарушения полицейские обнаружили 27 июня в ходе мониторинга соцсетей.

"За рулем своего автомобиля водитель выполнял опасные акробатические кульбиты, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения", - сказали в главке.

На записи водитель бросил руль двигавшегося автомобиля и лег головой вперед поверх подголовников передних и задних сидений, изображая птицу.