Возгорание телевизора привело к гибели ребенка в Перми

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Возгорание домашней техники произошло в квартире одного из домов в Перми. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, дома в этот момент находились двое малолетних детей - 5-летний мальчик и его 2-летний брат. Их мать по возвращении из магазина увидела, что вся квартира в дыму.

Детей госпитализировали, один из них скончался в больнице. Второй ребенок находится в удовлетворительном состоянии.

По данным местных СМИ, в квартире загорелся телевизор.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).