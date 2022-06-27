Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении главы военной разведки Украины

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным возбудить уголовное дело в отношении главы разведывательного подразделения Минобороны Украины из-за озвученных им угроз совершения терактов в России.

"Глава разведывательного подразделения Минобороны Украины Кирилл Буданов открыто выступил с угрозами о проведении терактов и диверсий на территории Российской Федерации. Он также заявил об усилении партизанской деятельности на подконтрольных РФ территориях, упомянув взрывы автомобилей в Херсонской области, один из которых привел к гибели сотрудника местной военно-гражданской администрации Дмитрия Савлученко", - сообщает в понедельник СК РФ.

Также, сообщает ведомство, "согласно опубликованной в СМИ информации, командование ВСУ склоняло контрактников к совершению терактов: военнослужащих принуждали к проведению диверсионно-подрывных работ против мирного населения и гражданской инфраструктуры населенных пунктов".

В СК подчеркнули, что российские следователи "изучат эти данные и примут меры для привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению преступлений".