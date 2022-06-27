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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Один человек госпитализирован в результате взрыва газа в Подмосковье

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Неисправность автономного газового оборудования стала причиной взрыва в здании общежития в Дмитровском округе, в результате которого один человек попал в больницу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе местной администрации.

"В ходе проверки было установлено, что из-за неисправности автономного газового оборудования произошел хлопок воздушно-газовой смеси, пожара не последовало (...) Из повреждений - разбито стекло рамы окна в комнате", - сказал собеседник агентства.

В результате произошедшего пострадал мужчина 1989 года рождения. Он доставлен в центральную городскую больницу Лобни.

В администрации уточнили, что инцидент произошел в общежитии на улице Транспортной, 37 в поселке совхоза "Буденновец". В здании центральное отопление, освещение электрическое.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на улице Центральная в Дмитровском округе произошел взрыв газовоздушной смеси. Два человека пострадали.

Московская область Дмитровский
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