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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:21

Десять пропавших в Приморье туристов найдены

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Туристическая группа, накануне потерявшаяся в Приморье во время похода на гору Ливадийская (Пидан), обнаружена, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС РФ.

"Поступило сообщение о том, что спасатели и волонтеры организации "Примпоиск" нашли пропавшую группу. Медицинская помощь людям не понадобилась", - говорится в релизе.

В понедельник вечером в центр управления в кризисных ситуациях краевого главка МЧС поступило сообщение о том, что официально не зарегистрированная тургруппа из десяти человек, включая семерых детей, потерялась в районе горы Ливадийская, расположенной в Партизанском районе Приморья.

На поиски заблудившихся людей выехали спасатели, туристов искали всю ночь. Операция осложнялась непогодой и отсутствием связи в районе работ. В район поисков направлялись дополнительные группы спасателей.

Всего был задействован 21 человек, шесть единиц техники, от МЧС России - 10 человек и три единицы техники. В поисках также участвовали волонтеры.

Гора Пидан (Ливадийская) - одна из главенствующих высот южного Приморья, входит в состав Ливадийского хребта горной системы Сихотэ-Алинь. Ее высота - 1332 метра. Гора очень популярна у туристов. Также с этой вершиной связаны мифы и легенды народов государства Бохай, населявших ранее территорию Приморья. Древние люди считали Пидан священной.

Приморский край Гора Пидан МЧС РФ
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