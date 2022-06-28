Десять пропавших в Приморье туристов найдены

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Туристическая группа, накануне потерявшаяся в Приморье во время похода на гору Ливадийская (Пидан), обнаружена, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС РФ.

"Поступило сообщение о том, что спасатели и волонтеры организации "Примпоиск" нашли пропавшую группу. Медицинская помощь людям не понадобилась", - говорится в релизе.

В понедельник вечером в центр управления в кризисных ситуациях краевого главка МЧС поступило сообщение о том, что официально не зарегистрированная тургруппа из десяти человек, включая семерых детей, потерялась в районе горы Ливадийская, расположенной в Партизанском районе Приморья.

На поиски заблудившихся людей выехали спасатели, туристов искали всю ночь. Операция осложнялась непогодой и отсутствием связи в районе работ. В район поисков направлялись дополнительные группы спасателей.

Всего был задействован 21 человек, шесть единиц техники, от МЧС России - 10 человек и три единицы техники. В поисках также участвовали волонтеры.