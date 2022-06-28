В Минпросвещения исключили перенос учебного года на граничащих с Украиной территориях РФ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Вопрос переноса учебного года в приграничных с Украиной регионах России не обсуждается, сообщил глава Сергей Кравцов.

На прошедшем в начале июня форуме "Единое образовательное пространство" Кравцов сообщил, что с 1 сентября школы Донбасса перейдут на российские образовательные стандарты. "Сегодня можно уверенно сказать, с нового учебного года школы Донецкой и Луганской народных республик перейдут на наши отечественные российские стандарты образования", - сказал министр.

Он добавил, что на сегодняшний день решены вопросы повышения квалификации учителей, а также обеспечения школ Донецкой и Луганской народных республик российскими учебниками.