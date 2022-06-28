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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

Упавший башенный кран насмерть придавил охранника стройки в Пензе

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства гибели 73-летнего мужчины в результате падения башенного крана на стройплощадке в Пензе, сообщает СУ СКР по Пензенской области.

По данным следствия, башенный кран на территории строящегося многоквартирного дома по улице 65-летия Победы в Пензе упал на временное помещение, где находился охранник. Мужчина погиб на месте.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также ответственных за соблюдение правил безопасности на стройке.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Пенза
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