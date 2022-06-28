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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Экс-президент Украины Кучма лишен звания почетного гражданина Севастополя

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Севастополя на заседании во вторник лишили бывшего президента Украины Леонида Кучму звания почетного гражданина города.

За это решение проголосовали 16 депутатов, двое высказались против, еще двое воздержались, передал корреспондент "Интерфакса".

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Депутат Василий Пархоменко заявил, что Кучма долгое время представлял Украину при заключении Минских соглашений, и его позиция привела к тому, что конфликт перешел в горячую фазу.

Ранее депутаты внесли изменение в закон о звании почетного гражданина города, наделив себя правом лишать этого звания за действия, направленные на дискредитацию России.

Парламент Крыма 20 апреля 2022 года также лишил Кучму звания почетного крымчанина.

Кучма был вторым президентом Украины (1994-2005 гг).

Леонид Кучма Украина Севастополь
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