Житель Кубани осужден на 9 лет за жестокое убийство сестры

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Славянский районный суд Краснодарского края вынес приговор местному жителю Сергею Лещенко, обвиняемому в убийстве своей сестры, сообщает объединенная пресс-служба судов края.

Установлено, что Лещенко на почве личных неприязненных отношений во время ссоры со своей сестрой не менее 47 раз ударил ее кухонным ножом в шею, грудь и спину. От полученных ранений женщина умерла на месте.

В ходе суда мужчина признал вину и раскаялся.

Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года. Также осужденному назначено амбулаторное принудительное лечение и наблюдение у психиатра по месту отбывания наказания.

Приговор еще не вступил в законную силу.