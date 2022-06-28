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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Мишустин сообщил о сокращении вдвое числа проверок контролирующих органов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Число проверок со стороны контрольно-надзорных органов за три года сократилось вдвое, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы выстроили совершенно другой подход непосредственной работы контролирующих органов. И вообще сейчас уже в результате, по сравнению с 2019 годом, число контрольных мероприятий снизилось в два раза и постоянно снижается", - сказал Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации во вторник.

Спикер СФ Валентина Матвиенко сказала на встрече о необходимости реформы контрольно-надзорных органов.

Она также заявила о "громоздкости системы, избыточности бюрократии". По ее мнению, настало "время переосмыслить философию госаппарата, где-то усилить роль государства, где-то, наоборот, ослабить вожжи".

Матвиенко предложила привлечь к госслужбе антикризисных менеджеров: "Нужна и кадровая перезагрузка, призыв на кадровую службу антикризисных менеджеров, людей, способных принимать решения, брать на себя ответственность, имеющих практический управленческий опыт".

Она также посоветовала "усилить требования к замминистра", поскольку контакты с ними "показывают, что не все из них имеют профильное образование, достаточный опыт работы управленческой". Возможно, считает она, надо усилить требования к такой категории госслужащих.

В свою очередь Мишустин заметил, что административная реформа была проведена, и в результате в первый год работы (нынешнего состава правительства - ИФ) "мы сократили порядка 30 тысяч государственных служащих".

Михаил Мишустин Валентина Матвиенко Совфед
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