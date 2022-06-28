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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Арестован обвиняемый в запуске петарды у Казанского собора

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге Куйбышевский суд арестовал до 25 августа Рамиса Зиверса, который проходит по делу о запуске петарды из ракетницы на площади к Казанского собора, сообщила пресс-служба городских судов.

Зиверсу предъявлены обвинения в хулиганстве (ч.2 ст.213 УК) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.2 ст.111 УК).

По версии следствия, Зиверс вечером 26 июня выстрелил из ракетницы. Петарда попала в грудь 60-летней женщине, та госпитализирована в тяжелом состоянии.

По данным источника "Интерфакса", задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе по статье о незаконном обороте оружия (дело было прекращено).

Петербург Куйбышевский суд Казанский собор Рамис Зиверс
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