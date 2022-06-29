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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Автобус после столкновения с легковым автомобилем в Уфе сбил пешеходов

Восемь человек пострадали

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Восемь человек пострадали в ДТП в Уфе, сообщает главный госинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

"Авария произошла в восьмом часу утра в Кировском районе Уфы на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса. Столкнулись "Ford Transit", "Subaru Forester" и "Audi A4". От удара автобус отбросило на трёх пешеходов", - написал он на своем телеграм-канале.

В результате происшествия водитель "Audi" и три его пассажира госпитализированы. Медицинская помощь потребовалась также водителю автобуса.

По данным Севастьянова, в медучреждение доставлены три пешехода, среди них 11-летняя девочка.

Отмечается, что в салоне маршрутного автобуса пассажиров не было.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.

Уфа Владимир Севастьянов
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