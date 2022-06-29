Автобус после столкновения с легковым автомобилем в Уфе сбил пешеходов
Восемь человек пострадали
Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Восемь человек пострадали в ДТП в Уфе, сообщает главный госинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.
"Авария произошла в восьмом часу утра в Кировском районе Уфы на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса. Столкнулись "Ford Transit", "Subaru Forester" и "Audi A4". От удара автобус отбросило на трёх пешеходов", - написал он на своем телеграм-канале.
В результате происшествия водитель "Audi" и три его пассажира госпитализированы. Медицинская помощь потребовалась также водителю автобуса.
По данным Севастьянова, в медучреждение доставлены три пешехода, среди них 11-летняя девочка.
Отмечается, что в салоне маршрутного автобуса пассажиров не было.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.