Два жителя Хакасии подозреваются в изготовлении и сбыте оружия

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ России по Республике Хакасия выявили двух граждан, которые могут быть причастны к незаконному изготовлению и обороту оружия, в том числе взрывчатых веществ, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у двух жителей села Бирикчуль Аскизского района из незаконного оборота изъято 13 единиц огнестрельного оружия, из которых две являлись охолощенными автоматами АК-103, переделанными для стрельбы боевыми патронами, обрез ружья, две винтовки, восемь ружей, в том числе изготовленных в кустарных условиях, 1447 боеприпасов к ним, а также 7,5 кг пороха и шесть основных частей оружия, сказано в сообщении.

По результатам проведения взрывотехнической и баллистической экспертиз изъятого следственным отделением УФСБ в отношении этих граждан возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение оружия") и ч. 1 ст. 223 УК России ("Незаконное изготовление оружия").

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств.