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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

В Забайкалье в столкновении поезда с грузовиком погибли трое

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Три человека погибли при столкновении грузового поезда с грузовиком на перегоне Тайдут – Могзон Забайкальской железной дороги, сообщила пресс-служба "ЗабЖД".

По версии предприятия, рано утром 29 июня водитель грузовика выехал на пути, несмотря на запрещающие сигналы действующих семафоров.

"Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в пресс-релизе. Погибли водитель грузовика и два его пассажира.

Из-за ДТП товарный состав был задержан на 40 минут, и еще на 28 минут задержалась электричка №6111 сообщением Могзон – Хилок.

Забайкалье РЖД Тайдут Мозгон
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