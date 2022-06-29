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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

В ХМАО москвича будут судить за негласную слежку за подчиненными

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа завершено расследование уголовного дела 57-летнего москвича, которого обвиняют в негласной слежке за подчиненными, сообщили в управлении СК по Югре.

По версии следствия, в декабре 2019 года фигурант дела был гендиректором коммерческой фирмы, которая работала в Сургутском районе. Чтобы следить за частной жизнью подчиненных, он незаконно приобрел средства для отслеживания перемещений человека и прослушивания его разговоров, и установил их в служебных машинах, которыми они пользовались. С помощью этих устройств он с декабря 2019 года по март 2020 года следил за тремя сотрудниками, полагает следствие.

Кроме того, по указанию обвиняемого, в июне 2020 года в кабинетах двух сотрудников были установлены скрытые камеры с передачей звука, через которые он следил за их работой и разговорами.

Бывшему менеджеру вменяют ч.2 ст. 137 и ст. 138.1 УК (нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконный оборот специальных технических средств). Вины он не признал. Его дело уже направлено в суд.

Сургутский район ХМАО СКР
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