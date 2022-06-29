Госдума приняла обобщенный закон об иноагентах

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о регулировании деятельности в РФ иностранных агентов.

Закон объединяет и актуализирует основные положения, содержащиеся в различных федеральных законах, в рамках единого законодательного акта, в соответствии с которым будет формироваться статус иностранного агента.

Закон предусматривает, что иностранным агентом может быть признано любое российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, иное объединение лиц или физическое лицо независимо от его гражданства, если такие лица получают иностранную поддержку или находятся под зарубежным влиянием.

Одновременно "для повышения осведомленности граждан и должностных лиц" предусматривается ведение реестра, содержащего информацию об иностранных агентах.

Законом, в частности, вводится ряд запретов для иноагентов. Так, они не смогут получать государственное финансирование при осуществлении творческой деятельности.

Кроме того, закон предусматривает, что иностранный агент будет не вправе преподавать в государственных и муниципальных образовательных организациях, а также осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних.

Также прописывается, что образовательная деятельность в отношении несовершеннолетних не может осуществляться организациями, признанными иностранными агентами.

Кроме того, предусматривается, что иностранные агенты будут не вправе осуществлять эксплуатацию значимых объектов критической информационной инфраструктуры и заниматься обеспечением безопасности таких объектов.

Согласно закону, "иностранный агент не вправе принимать участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Кроме того, предусматривается, что на иностранных агентов распространяются ограничения и запреты, предусмотренные Налоговым кодексом РФ, в том числе в части, касающейся применения упрощенной системы налогообложения.

Иностранный агент не вправе участвовать в качестве эксперта при проведении государственной экологической экспертизы, участвовать в организации и проведении общественной экологической экспертизы, говорится в законе.

Иноагенты не смогут производить информационную продукцию для несовершеннолетних, иностранный агент не вправе быть организатором публичного мероприятия, указывает закон.

На иностранных агентов также распространяются ограничения, связанные с инвестированием в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Вместе с тем, закон включает в перечень субъектов, которые не могут быть признаны иноагентами, объединения работодателей и торгово-промышленные палаты.

Аффилированные лица

Согласно закону, аффилированные с иностранными агентами физические лица будут включаться в отдельный реестр.

Закон дает разъяснение, кого считать физическим лицом, аффилированным с иностранным агентом: таковым признается физическое лицо, входящее в состав органов юридического лица - иностранного агента или являющееся его учредителем, членом, участником, руководителем либо работником.

Также аффилированным с иностранным агентом, является лицо, осуществляющее политическую деятельность и получающее денежные средства или имущество от иноагентов, в том числе через посредников для осуществления политической деятельности.

Указывается, что на физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, не распространяются требования и ограничения, установленные для иностранных агентов, вместе с тем уполномоченный орган будет вести единый реестр физических лиц, аффилированных с иностранными агентами.

При определении иноагентов иностранными источниками могут быть признаны не только иностранные государства, органы публичной власти иностранных государств, международной иностранной организации, иностранные граждане, лица без гражданства, но и "иностранные структуры без образования юридического лица".

Иностранными источниками также могут быть признаны граждане РФ и российские юридические лица, получающие денежные средства или иное имущество от вышеуказанных источников, а также лица, находящиеся под влиянием указанных выше источников.

В законе дается оговорка, что к политической деятельности не относится деятельность в области науки, культуры, искусства, защите человеческой жизни, семьи, традиционных семейных ценностей, материнства, детства при условии, "если соответствующая деятельность не противоречит национальным интересам РФ, основам публичного правопорядка РФ, иным ценностям, защищаемым Конституцией РФ".

Маркировка иноагентов

Как предусматривает закон, иностранные агенты будут обязаны сообщать о наличии такого статуса своим работникам, органам публичной власти, а также маркировать производимые ими материалы.

Вместе с тем указывается, что маркировать распространяемые иностранными агентами материалы необходимо в случае, если они связаны с осуществляемой ими профессиональной деятельностью или деятельностью, послужившей основанием для включения в реестр, что "исключает обязанность маркировать сообщения личного или бытового характера".

Исключение из реестра

Закон создает механизм исключения лиц и организаций из реестра Минюста.

Для того, чтобы быть исключенной из реестра, НКО либо должна прекратить получать денежные средства от иностранных источников, либо прекратить политическую деятельность, или будут выполнены оба эти условия одновременно, пояснил ранее журналистам глава профильного комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Он также отметил, что законом предусмотрен упрощенный порядок выхода из реестра впервые включенных в него физических лиц.

"Такое физическое лицо вправе подать заявление в свободной форме и приложить документы, подтверждающие прекращение обстоятельств, послуживших основанием для включения в реестр. Решение по данному заявлению будет принимать министр юстиции или его заместитель", - сказал он.

"На сегодняшний день из реестров Минюста уже исключены шесть СМИ и 144 НКО, ранее признанные в нашей стране иноагентами. Мы видим, что этот процесс обратим", - сказал Пискарев журналистам.

Обобщенный закон об иноагентах, а также лицах, находящихся под иностранным влиянием, должен вступить в силу с 1 декабря 2022 года.