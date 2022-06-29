Заблудившуюся косулю спасли в Новосибирске

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Госинспектор отдела охраны животного мира министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области в среду спас косулю в Кировском районе Новосибирска, сообщает пресс-служба облправительства.

О появлении животного в городе в диспетчерскую службу сообщили местные жители. Родившаяся в прошлом году самка косули заблудилась среди огородов частного сектора вблизи Северо-Чемского микрорайона Новосибирска.

"После осмотра, в ходе которого в области бедра животного была обнаружена давняя и уже засохшая рана, не угрожающая его жизни, косуля была погружена в УАЗ, вывезена из города и выпущена в естественную среду обитания", - говорится в сообщении.