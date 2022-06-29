Школьника из Петербурга заподозрили в семи эпизодах интернет-мошенничества

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге подросток стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в интернете, сообщает в среду пресс-служба регионального главка МВД.

Задержанный подросток 2008 года рождения подозревается в совершении преступлений предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество), говорится в сообщении.

По версии полиции, несовершеннолетний под предлогом продажи билетов и видеокарт в интернет-магазинах похищал деньги покупателей. Оперативники полагают, что на счету школьника минимум семь эпизодов мошенничества на общую сумму около 150 тыс. рублей.

Как сообщают в главке, при обыске по месту жительства подростка полицейские изъяли шесть банковских карт, 13 мобильных телефонов, 36 сим-карт, ноутбук, системный блок, планшет, три флэш-карты, а также деньги в размере 7,1 тыс. рублей и $830.

Полиция устанавливает вероятных соучастников и другие эпизоды преступной деятельности школьника.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что меру пресечения в отношении задержанного не избирали, поскольку он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.