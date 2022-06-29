Суд арестовал казанца, обвиняемого в намерении вступить в иностранный легион на Украине

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Вахитовский районный суд в Казани арестовал до 27 августа местного жителя, планировавшего выехать на Украину, чтобы участвовать там в боевых действиях в составе интернационального легиона против Вооруженных сил РФ, сообщается на сайте суда.

По информации суда, арестованный является противником решения о проведении специальной военной операции на территории Украины. Он планировал через Армению и Грузию перебраться на территорию Украины, подконтрольную незаконному вооруженному формированию. В этих целях казанец обращался к военному атташе Украины в Армении с просьбой оказать ему содействие в выезде на Украину для вступления в иностранный легион.

"В марте 2022 года (арестованный - ИФ) перевез ранее приобретенный им автомобиль УАЗ на территорию Грузии для дальнейшего перемещения с названной целью на территорию Украины. Также приобрел авиабилет на рейс сообщением Москва-Ереван, используя который 18 мая 2022 года попытался вылететь в Республику Армения, но был задержан сотрудниками ФСБ России", - говорится в сообщении.