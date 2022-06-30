Гражданина КНР осудили в Забайкалье за контрабанду леса более чем на 2,6 млрд рублей

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Житель Забайкальского края Синь Сюэ Мин приговорен к 9 кодам колонии строгого режима за создание преступного сообщества и организацию контрабанды леса более чем на 2,6 млрд рублей, следует из материалов Черновского районного суда.

Суд и следствие установили, что в период преступной деятельности сообщества в Китай незаконно экспортировано почти 340,7 тысяч кубометров пиломатериалов из сосны обыкновенной и лиственницы сибирской, общей стоимостью более 2 млрд 677 млн рублей. Подготовлено к незаконному экспорту около 6,4 тысяч кубометров древесины на 49 млн рублей.

"Гособвинитель просил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с выплатой штрафа в размере 7 млн рублей", - говорится в материалах.

Синь Сюэ Мин предъявлено обвинение в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), контрабанде (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 226.1 УК РФ), в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества (ч.4 ст.174.1 УК РФ).

Обвиняемый признал вину, раскаялся и просил не лишать его свободы.

Суд учел все обстоятельства дела и помимо наказания в виде девяти лет колонии строгого режима приговорил Синь Сюэ Мина к штрафу в 6 млн рублей.

Как сообщалось, в мае текущего года был вынесен приговор еще одному организатору контрабанды леса в КНР. Жительница Читы по совокупности преступлений (контрабанда, организация преступного сообщества, отмывание денег) приговорена к семи годам колонии общего режима и штрафу в пять млн рублей. Отбывание наказания осужденной отсрочено в связи с ее беременностью. По иску заместителя Восточно-Сибирского транспортного прокурора с осужденной будет взыскано почти 87,4 млн рублей.

Всего в отношении лидеров и участников организованной преступной группы возбуждено более 50 уголовных дел.