Директор салона связи получил условный срок за махинации с сим-картами

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Ленинский суд Новосибирска назначил три года условно директору магазина одного из операторов сотовой связи за махинации с сим-картами, сообщила пресс-служба суда.

Следствие и суд установили, что в 2020 году он заключал фиктивные договоры с абонентами и оформлял документы, используя персональные данных вымышленных лиц о замененных сим-картах и абонентских номерах без фактического обращения клиентов.

"Информацию об этих операциях он внес в автоматизированную информационную систему сотового оператора, что нарушило целостность системы, в результате чего информация, циркулирующая в ней, оказалась недостоверной и не актуальной", - сообщили в суде.

Также в 2020 году он организовал прием смс-сообщений с различных сервисов для регистрации пользователей, за эти услуги сервис осуществляет оплату.

"Обвиняемый приобрел устройство, позволяющее одновременно находиться в сети нескольким сим-картам, с 16 портами для сим-карт. Он установил на это устройство карты, зарегистрированные на себя и незаконно замененные сим-карты абонентов оператора связи", - говорится в сообщении.

Без извлечения сим-карты из слота указанного устройства номер обновлялся на новый, что позволяло вновь принимать смс-сообщения с различных сервисов. Всего он провел около 50-60 процедур замены номеров.

Подсудимый признан виновным в нарушении, с использованием служебного положения, правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в информационной системе, относящейся к критической информационной инфраструктуре страны, что повлекло причинение вреда этой инфраструктуре (ч.4 ст.274.1 УК).