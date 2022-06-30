Обвиняемого в двойном убийстве сахалинца спустя 27 лет задержали во Владивостоке

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Следователи и сотрудники полиции нашли во Владивостоке уроженца Сахалина, объявленного много лет назад в розыск в связи с убийством двух человек. Об этом сообщает в четверг пресс-служба следственного управления по Сахалинской области.

Обвиняемого задержали и доставили на Сахалин. В отношении него суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении.

В мае 1995 года по факту убийства двух жителей Южно-Сахалинска возбудили уголовное дело по пункту "а" статьи 102 УК РСФСР.

По версии следственных органов, обвиняемый, которому на тот момент было 18 лет, испытывал неприязнь к 17-летнему и 30-летнему потерпевшим. Из-за этого, как считает следствие, он и трое его приятелей убили их.

Троих подельников обвиняемого задержали в том же году и осудили, а он покинул территорию Сахалинской области.

Обвиняемый был объявлен в федеральный и межгосударственный розыск на территории стран СНГ и скрывался от правоохранительных органов за пределами островного региона на протяжении 27 лет, отмечает пресс-служба.